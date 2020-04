Queen Elizabeth spreekt zondag natie toe

Met de toespraak wil ze het moreel van het volk hooghouden. De boodschap is opgenomen in Windsor Castle, waar zij momenteel verblijft met haar echtgenoot prins Philip. Op een toespraak werd al enkele dagen gezinspeeld door de media; de aankondiging volgt nu het coronavirus blijft toenemen in het Verenigd Koninkrijk. 2921 mensen overleden daar aan het virus, volgens een laatste update van de regering op donderdag.

Eerder zei de Queen over de pandemie dat zij en haar familie klaar waren om hun verantwoordelijkheid te nemen.

Het wordt de 4e keer in 68 jaar van haar regering dat koningin Elizabeth het noodzakelijk acht het volk toe te spreken.