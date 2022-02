Morgan Freeman neemt ontsnappingen onder de loep

Een ontsnapping uit een zwaarbewaakte gevangenis is iets waar Red (gespeeld door Morgan Freeman) in de beroemde film The Shawshank redemption alleen maar van kan dromen. Dat zijn maatje Andy (Tim Robbins) zich een weg naar buiten baant met behulp van een geologenhamertje, had overigens een scène kunnen zijn uit de nieuwe serie Great escapes geproduceerd en gepresenteerd door de inmiddels 84-jarige Freeman.

De serie, waarvan de eerste aflevering maandagavond om 21.25 uur op History te zien is, zet de grootste gevangenisontsnappingen in de schijnwerpers. Ontsnappingen uit beruchte gevangenissen zoals Alcatraz komen tot leven door middel van gedramatiseerde scènes en visuele effecten. Iedere aflevering onthult het nauwkeurige stappenplan van de gevangene, inclusief de ontsnappingsroute en de klopjacht die volgt.

Afleveringen bevatten ontsnappingen uit een reeks beruchte gevangenissen in Amerika en Europa: Alcatraz in Californië, de Clinton Correctional Facility in New York, de HM Maze Prison in Noord-Ierland en de Brushy Mountain State Penitentiary in Tennessee. Het is wonderlijk om te zien hoe ver mensen gaan om hun vrijheid terug te krijgen.

Zo beginnen twee wanhopige moordenaars aan een gewaagde ontsnapping via het dak van Elmira State Prison, dat maar liefst 40 meter hoog is. Ook wordt er door zes mannen, onder leiding van het ’genie’ Nuno Pontes, in Pittsburgh State Penitentiary een tunnel onder de dikke muur van de gevangenis gegraven. Ze weten tot Texas te komen maar worden dan betrapt en teruggebracht naar de gevangenis.

Sommige vluchtacties zijn klassiek. Zo ontsnappen bijna 40 HM Maze-gevangenen, die vastzitten vanwege hun deelname aan IRA-gerelateerde acties, in een vrachtwagen vol voeding. James Earl Ray, de man die de moord op Martin Luther King Jr. bekende, was een beruchte ontsnappingsartiest. In zijn meest gewaagde vlucht maakte hij een ladder van afvoerbuizen en gebruikte die om over de muur van de Brushy Mountain State Prison te kruipen.

Freeman: „We brengen de meest beruchte ontsnappingsverhalen in beeld, zoals je ze nooit eerder hebt gezien. Maar zelfs met de beste plannen kan het verkeerd aflopen. En dan dacht jij dat dit alleen in films gebeurde.”