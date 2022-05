Kendrick Lamar verandert voor videoclip in Will Smith en OJ Simpson

In de bijbehorende videoclip begint Kendrick met een dankwoord aan „iedereen die mij bij heeft gestaan, al mijn prachtige fans.” In de video is de rapper te zien voor een rood scherm, waar zijn gezicht meerdere keren verandert in dat van andere rappers of controversiële figuren. Zo komen ook de hoofden van Kanye West, OJ Simpson, Will Smith, Nipsey Hussle en Jussie Smollett voorbij.

Het laatste project van Lamar dateert uit 2017, toen hij het album DAMN uitbracht. Hiervoor won hij niet alleen een Grammy Award voor beste rap album, maar ook een Pulitzer Prize for Music, als eerste plaat die niet bestond uit klassieke muziek of jazz.

In februari trad hij samen met Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem en 50 Cent op tijdens de halftimeshow van de Amerikaanse Super Bowl.