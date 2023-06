Yolanthe dankbaar voor vriendschap met Wesley: ’Kennen elkaar door en door’

„We zijn echt samen de ouders van onze zoon”, aldus de 38-jarige actrice, die samen met Xess Xava in Los Angeles woont. „Xess en Wesley facetimen veel en zien elkaar regelmatig.”

In 2019 gingen Cabau en Sneijder uit elkaar. Mede daardoor is voor de actrice het moederschap anders dan ze vooraf had gedacht. „Natuurlijk wilde ik dat gezin, voor mezelf en voor Xess. Dat dit niet is gelukt, vind ik - zoals waarschijnlijk veel alleenstaande moeders - enorm moeilijk. Mijn eigen hart breken is één ding, maar je kind mogelijk verdriet doen door te scheiden is echt iets anders. Toch heeft Cabau het idee dat zij en Sneijder de relatiebreuk goed hebben aangepakt. „Xess heeft ons nooit ruzie zien maken.”

Voor Cabau was het zoeken naar de juiste balans, als „single moeder” in een nieuw land. „Als ik voorheen aan het werk ging, was Xess gewoon thuis bij Wesley. Of andersom. Hier in LA is dat anders”, zegt ze. „Ik probeer mijn acteerwerk zo veel mogelijk tijdens schooltijden te plannen, maar als ik bijvoorbeeld een film draai, is er een oppas die voor hem zorgt. Dat vindt Xess heel gezellig, want die doet lekker gek met hem.”