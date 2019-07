Loek Peters spreekt op festival tegen kanker

The Comfortzone wil mensen die geraakt worden door kanker de kans bieden toch een dag te ontspannen en genieten. Het terrein is zo ingericht dat patiënten die extra comfort nodig hebben, dat kunnen krijgen. Er is een silent disco, er zijn yogaworkshops, er is lekker eten en mensen kunnen ’trouwen voor één dag’.

Behalve Peters verlenen ook acteur Ronald Top, boekschrijfster Wanda Verhoeff en cabaretière Barbara Breedijk hun medewerking aan The Comfortzone. Het nieuwe festival is een initiatief van de organisatie Coach Connect bij Kanker, die patiënten begeleidt in het leven tijdens en na de zware behandelingen. Het evenement is behalve voor patiënten zelf ook voor hun vrienden en familie.