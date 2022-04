Actrice Kaley Cuoco na twee mislukte huwelijken: ’Ik ga nooit meer trouwen’

De actrice is op het moment vrijgezel en zegt dat ze de tijd neemt om aan zichzelf te werken. Het afgelopen jaar was erg stressvol vanwege zowel haar drukke schema voor de serie The Flight Attendant als haar scheiding. „Wanneer ik emotionele scènes speelde, moest ik bij thuiskomst huilen over mijn eigen leven.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ryan Sweeting was de eerste man aan wie de actrice haar jawoord gaf. Ⓒ ANP/HH

Aan Glamour vertelt Cuoco bovendien dat ze in therapie is gegaan, om zichzelf te leren vergeven voor fouten die ze in haar vorige relaties heeft gemaakt. De 36-jarige actrice sluit ook niet uit dat ze later alsnog de liefde vindt. „Ik zou wel graag een langdurige relatie of partnerschap willen. Ik geloof in de liefde omdat ik geweldige relaties heb gehad. Ik weet dat ze er zijn.”