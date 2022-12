Luuk Ikink: ’Verdrietig jaar voor ons vak’

In het promotiespotje van de RTL 4-eindejaarsshow is onder meer de klimaatklever op de talkshowtafel van Beau te zien, Yvon Jaspers die met een blik vol walging naar een portret van zichzelf kijkt in De nieuwe Rembrandt en een veelbesproken fragment uit Lang leve de liefde waarin een bejaarde deelnemer zich bij een generatiegenoot in bed probeert te kletsen. Wie uit het publiek weet hier nog alles van en mag zich de tv-kijker van het jaar noemen?

Hoe zou jij dit televisiejaar omschrijven?

„Het was een druk tv-jaar waarin het heel veel ging óver televisie, door de schandalen rond The Voice, Matthijs van Nieuwkerk, maar ook Lil’ Kleine en Glennis Grace.”

Wat voelde je als iemand uit diezelfde mediawereld daarbij ?

„Bij Boulevard gaan we daar natuurlijk meteen mee aan de slag. Op dat moment vind je het allemaal reuze boeiend. Later kwam het besef dat dit best verdrietig is voor het hele tv-vak. Laatst zag ik die mooie toespraak terug van Anne-Mar Zwart op het Televizier Gala (ze won de Televizier Ster Jeugd met het programma Hallo, ik heb kanker, red.). Ik bedacht: fijn, er werken ook nog steeds heel leuke mensen bij de tv, die het beste voorhebben met alle kandidaten en die er alles aan doen er iets moois van te maken. Alle ophef is niet goed geweest voor het aanzien van de mediawereld. Ik hoop dat er volgend jaar meer waardering komt, maar dat ligt aan onszelf. Ik schuif niet iedereen op een hoop, maar als we het met elkaar verbruien moeten we het niet gek vinden dat de kijker daar met een opgetrokken wenkbrauw naar kijkt.”

In deze quiz gaan jullie daar vast niet te diep op in.

„Nee. We stippen het wel aan, maar het zijn vooral de leuke dingen die we eruit halen. Het is een vrolijke show. Waar we zelfs uit actualiteitenprogramma’s fijne momenten halen, zoals die man in Nieuwsuur die de vlag op de kop had gehangen maar niet kon uitleggen waarom. En fragmenten uit B&B vol liefde en Lange leve de liefde, want 2022 was ook het jaar van de datingshows.”

Wat zijn die deelnemers voor mensen? Echte bankhangers, met veel zitvlees?

„Het zijn de honderd kijkers die als beste uit de voorgesprekken zijn gekomen. Heel normale types, hoor. Al gaven velen wel aan dat ze het lekker vinden om bij thuiskomst meteen de tv aan te zetten en pas weer uit als ze naar bed gaan.” Met een lach: „Godzijdank bestaan dat soort mensen nog.”

Wat vond jij een tv-hoogtepunt in 2022?

„Ik heb genoten van het interview met Nick en Simon bij Jinek. Heel aardige jongens, zeventien jaar professioneel samengewerkt, en opeens ging het schilletje af. Zelf denk ik niet dat ze ruzie hebben. Maar vooral Nick liet met zijn blik wel zien dat hij superteleurgesteld was. Ik vond het heel leuk dat Eva vol op het orgel ging en deed alsof het een verschrikkelijk drama was.”