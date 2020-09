Mariah Carey vergelijkt huwelijk met strenge vader

Vooral het moment dat ze met rapper Da Brat op stap ging, met wie ze toentertijd samenwerkte, is Carey goed bijgebleven. Of in ieder geval het gevolg daarvan... „Ik had zoiets van, ’ja, laten we een ritje maken’. Het is normaal dat de meeste mensen gewoon hun huis verlaten en letterlijk vijf minuten naar buiten gaan om frietjes te halen of zo”, vertelt ze. Mottola was er echter niet van gediend dat ze zomaar het huis verliet, waarna ze een enorme ruzie kregen.

Carey en Mottola waren van 1993 tot 1998 getrouwd. Ze leerden elkaar kennen toen hij het hoofd van Columbia Records was. Op 29 september komt het boek van Mariah Carey uit.