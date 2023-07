Elton John moet afscheid nog ’een plekje’ geven

De 76-jarige John begon in 2018 aan zijn afscheidstournee, maar het einde daarvan liet door een heupoperatie en de coronapandemie langer op zich wachten dan gepland. „Toen we in 2018 begonnen aan mijn laatste tournee had ik in mijn wildste dromen niet kunnen bedenken welke hoogte- en dieptepunten deze tour - en de hele wereld - de vijf jaar daarna zou meemaken”, zegt de Brit.

De afgelopen jaren heeft John veel steun gehad van zijn fans. „Jullie hebben me gesteund, jullie bleven geduldig en jullie kwamen naar elke show.”

De zanger gaat zijn fans missen. „En jullie steun heeft me nederig gemaakt. Dat zal me voor altijd bijblijven.”