Lena Dunham maakt weer serie voor HBO

Industry gaat over de financiële wereld en wordt verteld vanuit het perspectief van een paar ambitieuze twintigers. Het groepje probeert een hoge functie bij een bank in Londen te bemachtigen en ondertussen ook hun onderlinge vriendschap te onderhouden. Of Lena, net als in Girls, ook een rolletje in Industry krijgt is nog niet duidelijk.

De serie wordt komende zomer opgenomen in Cardiff. Wanneer Industry precies op de buis is, is nog niet bekend.