Boerenleven duurbetaald

Hij sluit zijn geliefde Claire (Veerle Baetens) in zijn armen en neemt even kordaat de boerderij van zijn vader over, vastbesloten om er met hard werken en slim investeren een nóg mooier bedrijf van te maken. Twee kinderen en fors wat uitbreidingen later blijkt de werkelijkheid weerbarstiger. Een grote schuldenlast hangt als een molensteen om Pierre’s nek, zijn vader kan alleen maar schamperen en de ene rampzalige tegenslag volgt de andere op.

Hoe persoonlijk het tragische verhaal is dat schrijver-regisseur Édouard Bergeon vertelt, wordt pas echt duidelijk in een van de laatste beelden van deze film, die hij opdroeg aan zijn moeder en zijn zusje. Toch voelt de sfeer al veel eerder zwanger van onheil, ondanks het aanvankelijke elan van Pierre, de schoonheid van het agrarische landschap en de vaak warme familiaire sfeer. Zelfs alledaagse dingen als de graanoogst of een ritje met de tractor krijgen al snel iets dreigends. Dat maakt het goed geacteerde Au nom de la terre tot een nogal sombere zit.

✭✭✭