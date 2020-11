Dominic Grant (Grant & Forsyth) op 71-jarige leeftijd overleden

In een verklaring laat zijn vrouw Julie Forsyth weten: „Met groot verdriet moet ik mededelen dat ik mijn lieve Dominic op woensdag 18 november plotseling heb verloren aan een abdominaal aorta aneurysma (...) Hij was een geweldige echtgenoot, vader, broer en kersverse opa. Mijn hart is gebroken.”

Dominic Grant en zijn vrouw Julie waren van oorsprong beiden een lid van de Britse popgroep Guys ’n’ Dolls. De groep viel in 1985 uiteen, waarna de twee een duo vormden onder de naam Grant & Forsyth. Ze verkregen nog enkele hits met countrynummers in de jaren erna.