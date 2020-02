Estelle Cruijff deelt eerste liefdeskiekje

Bij het plaatje schrijft ze: „Him ❤️ happy valentine ❣️.”

Bekijk ook: Estelle Cruijff vindt nieuw geluk in de LIEFDE

In december wist weekblad Privé te onthullen dat Estelle na een vrijgezellenbestaan van zes jaar, weer een man aan haar zijde heeft. Nadat ze in een restaurant werd gespot met Morad, liet zij weten: „Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan.”

Estelle is in het verleden getrouwd geweest met Ruud Gullit en heeft een relatie gehad met kickbokser Badr Hari.