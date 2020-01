Nieuwe munt ter ere van Queen

Gitarist Brian May liet het vijf pond-muntstuk voor het eerst zien in een video. Aan de ene kant is koningin Elizabeth te zien en aan de andere kant het logo van de band en de bekende instrumenten van de band: Freddie Mercury’s piano uit Bohemian Rhapsody, de gitaar van May, het Ludwig-drumstel van Roger Taylor en John Deacons basgitaar.

Een belangrijk detail op de munt is het eerbetoon aan Queens ] hit Bohemian Rhapsody. De toetsen van de piano zijn precies ingedrukt volgens de intronoten van het nummer.