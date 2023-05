’The hunger games’-actrice deelt zélf naaktfoto nadat ze slachtoffer werd van wraakporno

Shields wil nu duidelijk maken dat de wraakporno strafbaar is en een schending van haar privacy. „Ik zal niet toestaan dat iemand anders keuzes maakt over mijn eigen lichaam, ik zal niet toestaan dat iemand macht over mij heeft”, schrijft de actrice in de post. Volgens de 22-jarige hebben de hackers nog meer foto’s van haar die minder verhullend zijn. De FBI is al op de hoogte van de zaak, alleen hoopt de actrice dat ze dit onderzoek ook daadwerkelijk serieus nemen.

Met deze Instagrampost wil Shields ook steun bieden aan lotgenoten: „Ik weet hoeveel mensen hier dagelijks mee geconfronteerd worden (...) Hackers en criminelen proberen je lichaam en geest diep te kwetsen. Ik begrijp jullie en het spijt me dat dit bestaat.” Daarnaast meldt de actrice heel duidelijk dat ze hier verder geen kritiek op wenst: „Ik zal geen slut shaming tolereren. Dit is mijn lichaam en ik deel het met wie ik wil.