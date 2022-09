Emmanuelle-regisseur Just Jaeckin (82) overleden

Film

Cate Blanchett en Colin Farrell prijswinnaars in Venetië

De documentaire All the beauty and the bloodshed van de Amerikaanse cineaste Laura Poitras is op het 79e filmfestival van Venetië bekroond met de prestigieuze Gouden Leeuw. Cate Blanchett werd gelauwerd als beste actrice voor haar rol in Tár, Colin Farrell zag zijn optreden in de The banshees of Ini...