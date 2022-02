Documentairemaker Bill Cosby: ’Het is moeilijk om hem los te laten’

„Ik ken genoeg zwarte mensen die zeggen: je moet hem niet naar beneden halen, hij is een van ons en wij moeten elkaar beschermen. Maar een derde van Cosby’s slachtoffers waren zwarte vrouwen, die aangerand, gedrogeerd of verkracht zijn. Dan kun je ook als gemeenschap niet meer wegkijken, want daarmee doe je al die vrouwen tekort. En dat heb ik geprobeerd duidelijk te maken in deze documentaire. Waarom zouden we één zwarte man boven tientallen, of zelfs honderden, zwarte vrouwen stellen?”, aldus Bell.

De 49-jarige Bell had als klein jochie al groot respect voor Cosby, die vele deuren heeft geopend voor zwarte comedians als hijzelf. „Ja, zonder Cosby waren velen van ons nooit zo ver gekomen en daarom adoreerden wij hem ook zo. Niet alleen ik, maar ook veel andere stand-upcomedians uit het vak. We hielden van Bill, echt! Maar dit kun je simpelweg niet onder het tapijt schuiven, daar is het te heftig voor. Heeft het me verdriet gedaan? Ja, natuurlijk. Deze man was als een God voor mij, maar dergelijk gedrag jegens vrouwen kan gewoon niet. Punt, klaar, uit.”