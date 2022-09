Kourtney Kardashian showt ’echte lichaam’: ’Is ze zwanger?’

Kourtney deelde dit weekend verschillende selfies waarop ze in haar ondergoed poseert voor een advertentiecampagne voor haar nieuwe Lemme-voedingssupplementen. Aandacht voor de supplementen was er onder haar volgers echter nauwelijks. Zij hadden vooral oog voor de foto waarop ze haar hand op haar buik laat rusten.

Fans speculeren er dan ook op los dat zij en haar echtgenoot Travis Barker een kindje verwachten. „Waarom houd je je buik vast?, vraagt een volger zich af. „Zwanger van Travis?”, schrijft een ander. „Wacht even. Heb ik gemist dat ze zwanger is?”, reageert een derde.

Op die laatste opmerking besloot Kourtney te reageren: „Nee, maar je mist een vrouwenlichaam.” De realityster werd direct overladen met steun van andere fans die haar complimenteren met haar ’echte lichaam’. „Je bent een mooie mama, omarm je rondingen. Het is de realiteit en je bent prachtig!” En: „Het is verfrissend om natuurlijke schoonheid te zien”, terwijl een ander daaraan toevoegt het ’verfrissend’ te vinden een ’echt lichaam’ te zien.

Het is overigens niet de eerste keer dat Kourtney besluit in te gaan op commentaar op haar lichaam. In november vorig jaar reageerde ze ook al nadat iemand zich afvroeg of ze zwanger was: „Gaan we dit echt elke keer doen als ik een foto plaats?”

Kourtney Kardashian vertelde eerder dit jaar over haar worsteling met IVF. De Kardashian heeft van haar vorige partner Scott Disick drie kinderen, maar wil dolgraag nog een kindje met Travis Barker met wie ze in mei in het huwelijksbootje stapte.