The Flash-acteur Hartley Sawyer ontslagen na kwetsende tweets

Sawyer heeft zijn account opgeheven, maar de berichten doken de afgelopen week toch op.

Over vrouwen schreef hij onder andere: „Als ik een vrouw had, dan had ik haar vanavond helemaal in elkaar geslagen” en „Genoten van het stiekem kijken naar borsten tijdens een auditie vandaag.”

In een verklaring stellen de makers van de serie: „Wij tolereren geen denigrerende opmerkingen die gericht zijn op ras, etniciteit, nationale afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Dergelijke opmerkingen zijn in strijd met onze waarden en beleidslijnen, die een veilige en inclusieve omgeving voor ons personeel moeten garanderen.”

De acteur heeft zich inmiddels op Instagram verontschuldigd voor zijn bizarre uitlatingen. „Mijn woorden waren, hoewel grappig bedoeld, kwetsend en onaanvaardbaar”, stelt hij.

De acteur was sinds 2017 in The Flash te zien. Sawyer speelde de rol van Ralph Dibny.