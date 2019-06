Monique Collignon roemt Edith Dohmen om Nike-shoot in maat 46/48

Op Twitter deelt Dohmen foto’s van de shoot die ze twee jaar geleden voor Nike deed. „Kijk maar eens goed Olcay en Caroline Tensen. Zo ziet een vrouw met maat 46/48 eruit in Nike-kleding.” Tensen stelde in RTL Boulevard dat een vrouw met maat 48 waarschijnlijk het liefst in iets wijds zou willen trainen. Dohmen: „Moet ik dus een oversized shirt of pyamabroek aan naar de gym? Omdat ik het niet waard ben?” De tweet is dinsdagmiddag al bijna vierhonderd keer gedeeld.

Waarop Nederlands ontwerpster Monique Collignon reageert: „Bravo!”. Ze deelt niet alleen haar eigen ervaring als designer, waarbij ze ’uiteraard met allerlei maten, lengtes etc.’ te maken heeft, maar ook haar persoonlijke ervaring. „Zelf fluctueer ik best wel tussen maten. Dus weet hoe dat is. Alhoewel ik mijzelf het fijnst voel wanneer ik op mijn slankst ben zegt dit niets over anderen.” Overigens noemt ze het ook gewoon ’commercieel gezien slim’ van Nike. „Afspiegeling van de maatschappij. Voor iedereen toegankelijk. Dat moet zeker voor sport zo zijn.”

Ook Mariëlle Wisse, verslaggever van VROUW.nl, vindt de uitspraken van Olcay Gulsen en Caroline Tensen over plussize vrouwen belachelijk:

Dohmen zelf reageerde eerder op de dag ook bij De Telegraaf op de uitspraken van Caroline Tensen en Olcay. „Dit item van RTL Boulevard brengt ons weer terug bij af”, stelde ze toen. Ze miste tijdens de behandeling van het item een sportdeskundige, of iemand die zelf grotere sportkleding draagt in de sportschool.

Overigens vindt zij, net als bijvoorbeeld plussize model Anastasiya Koptyeva, de excuses die Olcay dinsdag maakte, niet geloofwaardig.