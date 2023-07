Bert Visscher 'als het goed is' genezen van prostaatkanker

De 62-jarige cabaretier blikt in gesprek met het AD terug op zijn veelbewogen jaar. Tijdens try-outs van zijn solovoorstelling Dat zie je een ander niet doen! werd de ziekte bij hem in een beginstadium aangetroffen.

Visscher ging naar de huisarts met vermoeidheidsklachten waarna het balletje ging rollen. „Mijn PSA-waarde bleek licht verhoogd. Je moet weten dat mijn vader ooit is overleden aan prostaatkanker. Mede daarom adviseerde de huisarts om er toch eens naar te laten kijken”.

’Doodvonnis’

Tot zijn grote schrik bleek ook hij de ziekte te hebben, zij het in het vroegst mogelijke stadium. „Hoe dan ook: ik schrok me helemaal de tering. Je denkt toch: nu ben ik aan de beurt, nu gaat het mis. Ik vroeg nog aan de arts: is dit dan mijn doodvonnis? Nee, zei hij, je gaat hier absoluut niet dood aan.”

Inmiddels gaat het weer goed met Visscher en is hij vanaf volgende maand te zien in de voorstelling Ripperda en gaat hij komend najaar verder toeren met zijn laatste solovoorstelling. „Nou ja, laatste... Dat denk ik. Maar als ik over een jaar of acht, negen nog een fantastisch idee voor een soloprogramma krijg, ga ik het echt wel maken. Maar dan moet het idee wel echt héél goed zijn.”