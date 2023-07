Fajah Lourens onthult: ’Dít is waarom ik vertrek naar Spanje!'

Lourens is momenteel druk op zoek naar een geschikte woning in Spanje. Ze gelooft dat de kwaliteit van haar leven stijgt zodra ze de oversteek maakt naar het zonovergoten land. „Het leven daar is een stuk relaxter. Zodra ik voet op Nederlandse bodem zet, loopt de prestatiedruk voor mij hoog op.”

Naar eigen zeggen inspireerden model Jessie Jazz Vuijk en presentator Kaj Gorgels haar ook om naar het buitenland te verhuizen. „Jessie en Kaj wonen op Ibiza. Zij gaan om de zoveel tijd naar Nederland om bijvoorbeeld een podcast op te nemen. Toen ik haar op Instagram zag zitten met een kopje koffie in het zonnetje, dacht ik: dat wil ik ook!”

Lourens emigreert samen met haar vriend Patrick en zoon Shai, maar blijft haar bedrijven MKBM en Killerbody gewoon runnen. ,,Het plan is om een keer per maand naar Nederland te vliegen.”

Vitaal

Volgens de voormalige actrice is het leven te kort en moet je iedere kans benutten. „Mijn schoonzusje is twee jaar geleden op 40-jarige leeftijd overleden. Ik sluit niet uit dat die dingen kunnen gebeuren. Ik ben nu 42 en vind niet dat ik moet wachten tot ik 60 ben. Nu ben ik nog vitaal en wil ik doen waar ik het meest gelukkig van word: dat is de zon en de dieren om mij heen. Mijn paarden verhuizen dan ook mee naar Spanje.”

Wat Lourens het meest aan Nederland gaat missen, is haar familie. „Als ik eraan denk dat ik hen achterlaat, word ik verdrietig. Maar gelukkig kunnen we elkaar regelmatig opzoeken.”