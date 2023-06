Zorgen op Glastonbury om hoofdact Arctic Monkeys

Glastonbury is een van de grootste festivals ter wereld. Dit jaar worden er zo’n 210.000 mensen verwacht. Sommigen daarvan moesten hun tentje woensdag in de regen opzetten. De komende dagen wordt het weer beter. Vrijdag, als het muziekprogramma officieel begint, is het zonnig en droog.

Arctic Monkeys sluit op de eerste dag op het hoofdpodium af. Maar of de band daadwerkelijk gaat optreden, is de vraag. Dinsdag werd een show afgezegd omdat zanger Alex Turner kampt met een acute ontsteking van zijn strottenhoofd.

De andere headliners zijn Guns ’N Roses en Elton John. Voor de 76-jarige John wordt het zijn allerlaatste show in het Verenigd Koninkrijk. De zanger is al sinds 2018 bezig met zijn afscheidstournee Farewell Yellow Brick Road. Begin juli geeft hij zijn laatste concert in Stockholm.