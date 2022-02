Stranger Things krijgt alleen nog vijfde seizoen

„Zeven jaar geleden hebben we de volledige verhaallijn voor Stranger Things uitgedacht”, delen de makers in het bericht. „Destijds dachten we dat het verhaal vier tot vijf seizoenen zou krijgen. Het bleek te lang om in vier te doen, maar - zoals je zelf zult zien - zijn we nu op weg naar onze finale. Seizoen 4 wordt het voorlaatste seizoen, seizoen 5 zal het laatste zijn.”

Toch stellen de broers dat seizoen 5 niet het allerlaatste is wat fans van Stranger Things gaan zien.„Er zijn nog veel meer spannende verhalen te vertellen binnen de wereld van Stranger Things, nieuwe mysteries, nieuwe avonturen, nieuwe onverwachte helden.” Volgens verscheidene Amerikaanse media suggereert dit dat er spin-offs volgen.

Het eerste seizoen van de serie verscheen in 2016 op de streamingdienst Netflix.