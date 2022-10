Blink-182 met Tom DeLonge naar Ziggo Dome

Volgens MOJO wordt het voor Blink-182 de grootste tour ooit. De punkrockers doen niet alleen Europa aan, in 2023 en 2024 reizen ze door Latijns Amerika, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Daarnaast maakt de band bekend dat deze week zijn nieuwe single Edging uitkomt, het resultaat van de eerste studiosessie in tien jaar.

De band, die nu dus weer bestaat uit Mark Hoppus, Tom DeLonge en Travis Barker, is opgericht in 1992. Met nummers als What's My Age Again?, All The Small Things en Feeling This had de groep eind jaren negentig en begin 2000 groot commercieel succes, ook in Nederland.

De kaartverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint maandag.