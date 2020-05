Boer Bastiaan en zijn Milou blij dat ze eindelijk liefde mogen tonen

„Samen met mijn allerliefste Milou! Ik ben onwijs dol op je! Eindelijk mogen de gordijnen open :-) Ik ben heel dankbaar dat ik deel mocht nemen aan dit bijzondere avontuur en dat ik heb gevonden waar ik naar op zoek was!”, schrijft Bastiaan op Instagram bij een foto waarop hij zijn vriendin Milou een kus geeft.

Ook Milou doet haar zegje op het sociale medium. „Wat heerlijk dat ik het eindelijk, na maanden in het geheim samen te zijn geweest, van de daken mag schreeuwen hoe gek ik op jou ben! Dat jij uit al die brieven nét mij zou kiezen had ik nooit durven dromen. Wat een waanzinnig mooi avontuur, een gekke en soms emotionele rollercoaster, hebben we mogen meemaken! Naast jou, Bastiaan, heb ik ook twee schatten van vriendinnen erbij: Elise en Madeleen. Ongelooflijk dankbaar voor wat Boer zoekt Vrouw me allemaal heeft gebracht.”

Reünie

In de uitzending was de reünie van de boeren anders dan anders. Waar normaal alle boeren samenkomen voor het programma, was dat nu niet mogelijk door de coronacrisis. Toch zijn alle boeren voorbij gekomen, ook de boeren die na het uitdelen van de brieven niet te zien waren in Boer zoekt Vrouw. Zo hebben Willem en Ronald in de tussentijd een vriendin gevonden, die allebei werden voorgesteld aan presentatrice Yvon Jaspers.

Van de boeren die wel gevolgd werden in het programma hebben slechts drie boeren een nieuwe relatiestatus, waaronder dus Bastiaan en Milou, Jan en Nienke en de Brabantse Geert.

Boerin Annemiek en de boeren Geert-Jan, Johan en Frans zijn nog vrijgezel en kunnen inmiddels weer brieven ontvangen, zo valt te lezen op de website van Boer zoekt Vrouw.