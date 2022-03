Gordon showt uitzicht nieuwe stek in Dubai

„Dit is het uitzicht waar ik me de komende jaren aan mag vergapen”, schrijft Gordon bij een filmpje en foto van zijn balkon met zwembad en uitzicht op de stad en de zee. De zanger zegt tevens sorry tegen ’alle paragnosten’ die hadden verwacht dat hij het niet zou uithouden in zijn nieuwe woonplaats. „Ik heb mijn nieuwe leefplek omarmd en ik geniet intens!!”

Gordon wil in Dubai anderen gaan helpen met de inrichting van hun huis. „Mijn business met interior decorating opent over een paar weken met de launch van mijn website.”