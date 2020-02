’Verloofde Beatrice vraagt zoontje (3) als getuige’

De 36-jarige Edoardo was eerder verloofd met de Amerikaanse architect Dara Huang. Samen kregen ze in 2016 zoon Christopher, die nu de ’best man’ wordt van zijn vader. Het jongetje, dat ook wel bekend staat onder de naam Wolfie, wordt waarschijnlijk de jongste persoon ooit die deze rol krijgt op een bruiloft binnen de Britse koninklijke familie.

Beatrice en Edoardo treden op 29 mei in het huwelijk in de Chapel Royal van St. James’s Palace in Londen.