'Geheime' bruiloft Gabrielle Union en Dwyane Wade valt in het water

De twee trouwen vandaag in het verdekt opgestelde kasteel Chateau Artisan in Miami, onthult een bron aan TMZ.com. Gabrielle en Dwyane kunnen dus nog wat leren van het eerder stiekem getrouwde stel Angelina Jolie en Brad Pitt, want de maatregelen die zij troffen wierpen wél hun vruchten af...

Dwyane en Gabrielle dachten dat ze de zaken goed hadden geregeld door te trouwen in een kasteel met een geul eromheen en lieten hun gasten ook nog een geheimhoudingsovereenkomst tekenen, maar het mocht allemaal niet baten.

Dwyane en Gabrielle, bekend van onder meer de films Bad Boys II en Bring It On, hebben sinds 2009 een relatie, maar ondanks dat kreeg hij eind vorig jaar zijn derde kind met iemand anders dan Gabrielle. De basketballer maakte indertijd bekend dat hij het kind verwekte toen zijn relatie met de actrice even uit was. Gabrielle beweerde daarna op de hoogte te zijn van de situatie voordat ze 'ja' zei op zijn huwelijksaanzoek.