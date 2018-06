Nieuwe GTST-soapie op toneel

Ferry Doedens maakte een selfie waarop we de karakters Laura, Wiet, Lucas, Jef en Jeanine vrolijk naar de camera zien lachen, met op de achtergrond alle fans. Ook is Miro Kloosterman te zien, die dit seizoen zal worden geïntroduceerd als Thijs Kramer.

Het is een kwestie van afwachten welke vrijgezelle dame uit Meerdijk zich op de blonde bink stort. De vrijgezelle Aysen, of misschien Lorena? Misschien grijpt Rikki wel haar kans... Of is Miro meer iets voor Lucas, die voor de zomer een einde maakte aan zijn relatie met Menno?

Het nieuwe seizoen start op maandag 1 september.