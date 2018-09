Courtney Love: 'Mijn memoires zijn een ramp'

Haar idee om een boek te schrijven over haar veelbewogen leven kwam zomaar uit de lucht vallen, vertelt ze aan Paper Magazine, maar bleek al snel één van haar slechtste ideeën ooit. De biografie, die The Girl With The Most Cake moet gaan heten, zou in 2013 gepubliceerd worden maar dat is dus niet helemaal gelukt...

Ze was namelijk niet van plan helemaal haar leven zelf op te tikken en schakelde daarom een co-auteur in. Maar daarmee boterde het niet, dus nu moet ze iets weer anders bedenken. Ze wil één keer en daarna nooit weer volledige openheid geven over haar leven, vertelt ze, maar tót 2006. "Het moet stoppen. Wat er na 2006 gebeurt is privé. Na die tijd ben ik discreet geweest en dat wil ik zo houden."