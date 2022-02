Cultuur en Mediapodcast ‘Door VI Vandaag lijkt Beau op een bibliotheek’

„Het lijkt wel of het spontane van Beau steeds vaker vooraf bedacht is waardoor het een soort trucje begint te worden”, merkt entertainmentjournalist Jordi Versteegden op in een nieuwe aflevering van de Cultuur en mediapodcast. “Het schuurt te weinig, en dat is precies wat VI Vandaag wel goed doet”, vindt Versteegden. Mediaverslaggever Kitty Herweijer is het daarmee eens: “vergeleken met de gezellige VI Vandaag-kroeg zijn Op1 en Beau bibliotheken.”