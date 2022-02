Dit zijn de best betaalde mensen uit de showbizz: 580 miljoen dollar in een jaar

Zijn eerste plek dankt Jackson vooral aan de verkoop van het bedrijf Weta Digital, dat visual effects voor films produceert. Hier heeft de regisseur volgens Forbes tegen de 600 miljoen dollar in cash aan verdiend, en 375 miljoen dollar in aandelen. Jackson is, na Steven Spielberg en George Lucas, de derde mens op aarde die miljardair is geworden door films te maken.

Verder bestaat de top 10 van Forbes vooral uit oudere musici die hun catalogus hebben verkocht en daar veel geld aan hebben verdiend, zoals Bruce Springsteen, Bob Dylan en Paul Simon.

Andere artiesten in de top 10, zoals Kanye West, Jay-Z en acteur Dwayne Johnson, verdienden hun honderden miljoenen mede dankzij lucratieve sponsordeals. Een ander opvallend duo in de top 10 zijn Matt Stone en Trey Parker, de makers van South Park en de hitmusical Book of Mormon. Zij hebben een contract met Paramount gesloten voor 900 miljoen dollar om binnen zes jaar een aantal films en series te ontwikkelen.

De eerste vrouw in de lijst is actrice en producent Reese Witherspoon, die de twaalfde plek heeft behaald. Zij verdiende flink wat geld met haar productiehuis Hello Sunshine en haar hoofdrol in Apple TV-hit The Morning Show.