Vermeers ’Melkmeisje’ gaat logeren in Hermitage

Het wereldberoemde schilderij, dat zelden wordt uitgeleend, is de eerste in een kleine serie focustentoonstellingen die het museum voorbereidt. Onder de titel Dutch Heritage Amsterdam presenteert de Hermitage een vijfdelige reeks waarin telkens een meesterwerk alle aandacht krijgt. Welke andere logees de Hermitage later over de vloer krijgt, wil het museum nog niet bekendmaken. „Maar het zullen allemaal bijzondere werken zijn uit toonaangevende Nederlandse collecties.”

Helpende hand

Directeur Annabelle Birnie is enorm blij en opgelucht met de steun van het Rijksmuseum. „Dit is een fantastische en ontzettend genereuze geste”, zegt ze. „Dit is precies de helpende hand die we nodig hadden. Hierdoor kunnen de deuren van onze vleugel weer open.” Ze doet dan ook een oproep aan andere musea om het voorbeeld van het Rijksmuseum te volgen. „We willen er een heel bijzondere serie van maken.” Na de zomer komt het museum met een nieuwe programmering. „We bezinnen ons nu nog op onze toekomst voor lange termijn.”

Voor Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum is steun bieden aan een collega-museum in nood vanzelfsprekend. „Gezien de acute situatie die is ontstaan na de breuk met Rusland is dit niet meer dan logisch.” Marlies Kleiterp, het hoofd tentoonstellingen van de Hermitage, is dolblij dat ze weer met haar team aan de slag kan om er iets moois van te maken.

„Het Rijks leent niet alleen een van zijn populairste schilderijen uit, maar stelt ook hun waanzinnige kennis en expertise ter beschikking. Daardoor kunnen we Het Melkmeisje straks op unieke wijze presenteren. Met veel aandacht voor de technische details van het doek, maar ook voor het iconische kleurgebruik van Johannes Vermeer. We gaan zelfs in op de muziek en geur uit die tijd.”

Heldere kleurgebruik

Van de zeventiende eeuwse meester uit Delft zijn slechts 35 kunstwerken bekend. Zijn Melkmeisje verliet voor het laatst het Rijksmuseum in 2017. Zij reisde toen naar de Ierse hoofdstad Dublin, waar ze deel uit maakte van de tentoonstelling Vermeer and the Masters of Genre Painting: Inspiration and Rivalry. Kenmerkend voor zijn stijl zijn, behalve de verstilde eenvoud van zijn voorstellingen, zijn heldere kleurgebruik en sterke lichtdonkere contrasten.

Het Melkmeisje is in de Hermitage aan de Amstel te zien vanaf 1 april tot en met 15 mei.