Joan Rivers met spoed opgenomen in ziekenhuis

Joan ging in een kliniek onder het mes maar is met gierende banden naar het Mount Sinai ziekenhuis in New York gebracht.

Volgens TMZ.com stopte de comédienne tijdens een endoscopie via de keel, waarbij ze volledig onder narcose was, plotseling met ademen en ook zou haar hart even gestopt zijn met kloppen. Joan werd daarna in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis maar haar E! Entertainment-collega Ken Baker meldt op zijn Twitter-pagina dat haar toestand inmiddels stabiel is. Wel is ze nog buiten bewustzijn.