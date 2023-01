Anouk en Emma Heesters maken themasong Vrienden van Amstel

Met het verschijnen van de single zijn meteen de eerste namen van het programma bekend, want Anouk en Emma Heesters zullen hun single ook tijdens De Vrienden van Amstel LIVE ten gehore brengen. Emma was in april van vorig jaar voor het eerst te gast in Ahoy, Anouk doet voor de vijfde keer mee.

„Ik had een nummer geschreven over vriendschap wat perfect paste bij het optreden in Ahoy maar daar zochten we nog wel een bijzondere stem bij”, laat Anouk weten. „In de studio klikte het meteen met Emma. Ze werkt keihard, is niet snel tevreden en heeft echt een ongelofelijke stem die het nummer precies bracht waar ik naar opzoek was.”

Heesters vult aan: „Toen ik door Anouk werd gebeld of ik zin had om samen de studio in te gaan heb ik mezelf natuurlijk wel even in m’n arm geknepen. We kenden elkaar nog helemaal niet maar er was meteen een klik. Het resultaat is volgens mij een heerlijke meezinger die we donderdag eindelijk samen mogen zingen in Ahoy.”