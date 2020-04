Jameela Jamil geeft niets om carrière

„Ik geef niet om mijn carrière... Ik ben erg dankbaar voor alles wat ik doe en wat ik heb gedaan. Maar vanaf het moment dat ik aan het werk ging was het voor mij het belangrijkste om te proberen mensen zich minder ongelukkig te laten voelen”, vertelt Jamil in gesprek met Channel Q.

Jameela onthulde ook dat ze zich tijdens haar schooltijd voor het eerst realiseerde dat ze queer is, maar het erg moeilijk vond om open te zijn over haar seksualiteit. „Ik was al mollig, Aziatisch en arm. Ik kon niet ook nog eens queer zijn. Dat zou niet geaccepteerd worden.”