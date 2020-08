Queen: Trump moet stoppen met het gebruiken van onze muziek

De band heeft herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen de Trump-campagne. Volgens een woordvoerder is de band vrij uitgesproken over het onderwerp. Eerder deze week werd het nummer We will rock you gebruikt in een video van de president. Die staat tot op heden nog online.

Het is niet de eerste keer dat de muziek van Queen tegen zijn wil in wordt gebruikt. Zo kwam Trump al eens eerder het podium op onder begeleiding van We are the champions. Queen blijft zich verzetten en probeert het gebruik van de liedjes te verbieden, aldus de woordvoerder. Dat lijkt niet te werken: de video heeft ondertussen ruim een miljoen views.

Eerder deden onder meer Mick Jagger, Lionel Richie en Alanis Morissette al een oproep aan de Amerikaanse politiek om toestemming te vragen wanneer hun muziek wordt gebruikt voor campagnes.

