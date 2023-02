Karsu in belpanel Giro555: ’Voel me enorm verbonden met de mensen die hier zijn’

Ⓒ ANP/HH

Zangeres Karsu zit op de landelijke actiedag ook in het belpanel van Giro555 in Beeld & Geluid in Hilversum. „Ik voel me enorm verbonden met de mensen die hier zijn”, zegt de zangeres tussen de telefoontjes door. Karsu verloor meerdere familieleden door de zware aardbevingen in Turkije.