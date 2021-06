Gitarist van Mumford & Sons Winston Marshall stapt definitief uit band na ophef

Marshall laat via het platform weten dat hij helemaal niet meer terugkeert omdat hij zijn mening wil kunnen geven zonder dat de band daaronder lijdt. „Mijn bandleden zullen alleen maar meer problemen krijgen als ik me uitspreek over iets wat zo’n controversiële issue bleek te zijn. Mijn liefde voor ze en mijn trouw en verantwoording aan hen kunnen dat niet toelaten”, schrijft de Britse gitarist over zijn vertrek. „Ik zou kunnen blijven en mezelf kunnen blijven censureren, maar dat zal mijn gevoel van integriteit aantasten. Knagen aan mijn geweten. Dat heb ik al gemerkt.”

De gitarist ziet uit de band stappen als de enige manier om verder te kunnen. „Ik hoop dat ik door afstand te nemen kan blijven zeggen wat ik denk zonder dat zij daar de consequenties van voelen. Ik vertrek met een hart vol liefde en wens deze drie jongens niets anders dan het beste. Ik weet zeker dat hun sterren nog tot ver in de toekomst zullen blijven schitteren.”

Antifascistische activisten

Marshall kwam onder vuur te liggen door tweets gericht aan de rechtse activist en schrijver Andy Ngo. De gitarist schreef dat hij zijn ’belangrijke boek Unmasked wilde gaan lezen’. Unmasked gaat over hoe Antifa, een losse beweging van antifascistische activisten, op een radicale manier de democratie wil vernietigen. Marshall bood, nadat ophef was ontstaan, zijn excuses aan. „De afgelopen dagen ben ik beter gaan begrijpen welke pijn het boek waarover ik me uitliet heeft veroorzaakt”, aldus de muzikant destijds.

Marshall is mede-oprichter van de Britse folkrockband. Dat deed hij in 2007 samen met Marcus Mumford, Ben Lovett en Ted Dwane.