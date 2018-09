Ernst Daniël Smid woont samen

"We wonen sinds kort samen, hebben het hartstikke leuk met elkaar en het gaat hartstikke goed," vertelt hij in Shownieuws. "We gaan het gewoon eens proberen."

Ernst kent de Barneveldse nagelstyliste al geruime tijd. Aly was de beste vriendin van Roos, de vrouw van Ernst. Ze overleed twee jaar geleden na een kort en dramatisch ziekbed aan de gevolgen van alvleesklierkanker.

Half maart werd duidelijk dat Ernst een nieuwe vrouw in zijn leven had, toen hij de nagelstyliste meenam naar de première van Vaslav in het DeLaMar Theater in Amsterdam.