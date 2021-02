Gerard Cox emotioneel bij herinnering aan gestorven vriend

Ernst de Corte schaamde zich als Led Zeppelin-adorerende tiener voor het werk van zijn vader en koesterde lang wrok tegen hem als persoon. Ⓒ Foto NTR

Een kwart eeuw geleden overleed Jules de Corte, de eerste bekende blinde Nederlander, de Ray Charles van de Lage Landen maar bovenal de mega-ster uit de jaren vijftig en zestig. In Andere tijden delen woensdag onder meer Henny Vrienten en Gerard Cox hun dierbare herinneringen aan de componist/muzikant. Er is ook veel aandacht voor de gecompliceerde relatie die zijn zoon Ernst met hem had. „Hij overleed toen ons verhaal nog niet af was.”