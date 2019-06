Yolanthe lanceert kledingcollectie voor kinderen

„Zo gaaf om al die kleine kindjes in mijn ontwerpen te zien lopen. Dat maakt me enorm trots”, vertelt de 34-jarige presentatrice.

Yolanthe heeft de smaak van het kledingontwerpen te pakken, want ze zegt al begonnen te zijn met een collectie voor de winter. „Door al het enthousiasme ben ik nu ook al begonnen aan een hele gave wintercollectie die bijna af is en eind van het jaar ook in alle winkels ligt!”

Zoontje Xess Xava draagt inmiddels al een creatie van zijn moeder, zo is te zien op Instagram Stories.

De alleskunner is niet onbekend met het ontwerpen. Eerder heeft Yolanthe al eens dames- en kinderkleding en sieraden ontworpen.