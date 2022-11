Hierom móet Catherine op reis altijd zwarte kleding meenemen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Prins William en Catherine vertrekken deze week voor het eerst in acht jaar naar Boston in verband met de uitreiking van de Earthshot Prize. En hoewel Catherine vast weer om door een ringetje te halen is en veel aandacht aan haar kleding zal besteden, is er één outfit die ze altijd bij zich heeft als ze op reis gaat en die ze zonder nadenken aan kan trekken. Al is het iedere keer weer te hopen dat het niet hoeft.