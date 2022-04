Jochem Myjer vinkt bucketlist af: Trump die achternaam afzeikt

In het filmpje spreekt de 75-jarige politicus zijn volgers toe op een rally. Trump heeft het in zijn speech over Peter Meijer, een Republikeins lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden dat vorig jaar voor afzetting van de toenmalige president stemde. De achternaam van de politicus en met name de spelling ervan, vond Trump maar raar.

„Wat is dat voor stomme spelling, Meijer? Meij-er? Het is eerder Mei-djer”, zegt Trump in het Engels, met de nadruk op de laatste klank. „Het is Mei-djer, maar je spreekt het uit als Meij-er. Hoe krijg daar in godsnaam Meij-er uit?”

De Nederlandse Myjer kon er, hoewel zijn achternaam weer op een andere manier gespeld wordt, wel om lachen. „Bucketlist: Trump die mijn achternaam afzeikt”, twittert hij. De komiek sluit zijn tweet af met een emoji van een groen vinkje.