’Liam Payne heeft opnieuw geest in huis’

„Ik lag laatst in bed en hoorde plots een knal. Ik heb geprobeerd om een te maken. Ik zat in mijn kamer en riep: ’Is daar iemand? Zorgde jij voor die knal?’ Toen ging een sensorlamp in mijn kamer aan, dus er moet hebben bewogen. Het was een heel gek moment”, vertelt Payne aan Bang Showbiz.

Hoewel hij erg bang is geworden door de gebeurtenis, is hij vastberaden te onderzoeken of er inderdaad iets paranormaals gaande is. „Ik ga een video maken om te kijken of ik iets kan ontdekken. Ik houd hier wel van. Het maakt me bang, begrijp me niet verkeerd, maar het is wel leuk.”

In 2017 was Liam er ook al van overtuigd dat hij en zijn toenmalige vriendin Cheryl Cole gasten uit de geesteswereld hadden. De zanger zag destijds kranen open en dicht gaan en Cheryl weigerde op zolder te slapen, omdat de geest daar zou zitten. Toen Cheryls moeder in die tijd over straat liep, werd ze aangesproken door een onbekende vrouw: „Je hebt een geest in je huis. Het is een man. Hij draagt een legershirt en een cargobroek.” Volgens Liam heette de geest Alan. „Het is absurd. Ik heb hem nooit gezien, maar ik weet wel dat de lichten spontaan aangaan rond 03.00 uur ’s nachts.”