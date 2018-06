Ashton Kutcher best betaalde tv-acteur

De acteur verdiende het afgelopen jaar zo'n 26 miljoen dollar (19,7 miljoen euro), wat hem volgens Zakenblad Forbes de best betaalde tv-acteur van 2014 maakt.

Naar verwachting staat Kutcher volgend jaar niet meer op de eerste plek in de lijst, aangezien Two and a Half Men, de serie waar Ashton het meest aan verdient, stopt. Bronnen fluisteren dat hij daarna, net als zijn verloofde Mila, een pauze inlast, zodat ze samen in alle rust van hun kindje kunnen genieten.

De tweede plaats in de lijst is een gedeelde plek voor Kutchers collega Jon Cryer en NCIS-acteur Mark Harmon. Beiden verdiende het afgelopen jaar zo'n 19 miljoen dollar (14,4 miljoen euro). How I Met Your Mother-acteur Neil Patrick Harris maakt de top drie compleet met 18 miljoen doller (13,6 miljoen euro).