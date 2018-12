Young Jeezy opgepakt na schietpartij show Wiz Khalifa

Dat meldde de politie volgens diverse media.

Young Jeezy is momenteel op tour met Wiz Khalifa en stond zodoende afgelopen vrijdag ook op het podium. De politie vond wapens in zijn toerbus en arresteerde de rapper, die in het echt Jay Jenkins heet. Hij wordt vastgehouden tegen een borgtocht van één miljoen dollar.

De rapper en de andere arrestanten worden niet verdacht van de moord op de 38-jarige Eric Johnson, maar er wordt onderzocht of ze betrokken waren bij de schietpartij.