Geen drugs meer voor Waylon

"Ik weet honderd procent zeker dat ik nooit meer coke gebruik", zegt de zanger maandag in Het Parool.

"Ik drink ook niet", voegt hij eraan toe. "Ik ben de saaiste rock-'n-roller die er is. Koffie, verder ga ik niet. Waarom zou ik nog gebruiken of zuipen? Vroeger verdoofde ik mezelf omdat ik niet was wie ik moest zijn. Waarom zou ik me nu nog willen verdoven? Ik heb zo'n leuk leven."

Kort nadat hij met Ilse DeLange als The Common Linnets de tweede plek had behaald bij het Eurovisie Songfestival, raakte Waylon even zoek. Hij was afwezig bij optredens en interviews van het duo. De zanger - die gewoon thuis zat - kon wel lachen om de commotie die dat veroorzaakte, vertelt hij. "Het is ook wel vleiend natuurlijk, dat mensen je blijkbaar zo interessant vinden. Maar toen kwamen de praatjes: dat ik weer aan de drugs zou zijn, dat ik weer in de goot zou liggen en zo. En dat moest ik toch echt tegenspreken."

DeLange heeft hij niet meer gezien sinds het optreden op Tuckerville, op 21 juni. "Er is niks aan de hand, hoor. We lopen de deur niet plat bij elkaar, maar we hebben geen ruzie. Het is gelopen zoals het is. Ik heb nergens spijt van: niet dat ik begonnen ben met The Common Linnets, maar zeker ook niet dat ik eruit ben gestapt. Ik kon daarin gewoon niet de artiest zijn die ik wil zijn."