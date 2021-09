Daniel Craig hield emotionele speech na laatste scène Bondfilm

De speech van de Britse acteur werd vastgelegd voor de documentaire Being James Bond. In het laatste shot van Craig als 007 is te zien hoe hij uit beeld een steegje in rent, een beeld dat past bij zijn aanstaande vertrek als de vertolker van de Britse superspion.

„Veel mensen hebben met mij aan vijf films meegewerkt en ik weet dat er een hoop gezegd is over wat ik van die films vindt, maar ik hield van elke seconde dat ik aan deze films werkte”, zegt een zichtbaar emotionele Craig. „En deze in het bijzonder, want ik stond elke morgen op met het idee dat ik met jullie mocht samenwerken. Dat was een grote eer.”